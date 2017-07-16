Воспитанников Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних посетили шефы
На этот раз сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного Управления МВД России по Кемеровской области подготовили для детей необычный подарок.
Они привезли спектакль одного актера студии «Фламинго» (город Кемерово) Людмилы Ивановны и Ярослава Александровича Паршуковых-Новоселовых «Легенды Алтая». В постановке принимали участие и зрители.
Восторгу ребятишек не было предела – они играли на фольклорных инструментах, рассуждали о добре и зле, активно сопереживали сюжету сказки. После окончания спектакля Инна Валентиновна Яцута преподнесла детям в подарок спортивный инвентарь и канцелярские принадлежности. На память о встрече шефам вручили сувениры из бисера, изготовленные руками детей.
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