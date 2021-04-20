Восстановительные работы на подъезде к Томску ведут круглосуточно

На пострадавшей от паводка временной объездной дороге у моста через реку Лебяжью в Кузбассе (км 41 участка трассы Р-255 «Сибирь» Подъезд к Томску) дорожники приступили к восстановлению разрушенного дорожного полотна. Это стало возможным в связи со снижением уровня воды в реке.



За последние сутки удалось восстановить 35 из 50 метров размытой насыпи, сообщает прес-служба ФКУ «Сибуправтодор». Днём 19-го и ночью 20 апреля рабочие уложили 7 водопропускных труб и более 2 тысяч тонн инертных материалов. На объекте по-прежнему задействованы около 40 человек и 26 единиц техники. Сегодня восстановление насыпи продолжается. Проезд по объездной дороге должен быть обеспечен в ближайшие двое суток.



***Временная объездная дорога, пострадавшая в результате паводка, построена для транзитного транспорта на период капитального ремонта моста через реку Лебяжья. С лета 2020 года ФКУ «Сибуправтодор» реализует здесь сложный проект, предполагающий практически полную разборку мостового сооружения, чтобы заменить сваи и опоры, отремонтировать балки пролетного строения, укрепить конусы, обновить барьерное и перильное ограждения, уложить новую одежду ездового полотна. Завершить работы планируется осенью 2021 года.



