Возобновлён проезд по объездной дороге на подъезде к Томску

Ремонтные бригады завершили работы по ликвидации последствий подтопления участка объездной дороги у моста через реку Лебяжью на км 41 Подъезда к Томску, входящего в состав трассы Р-255. С 16 час. 30 мин. 22 апреля проезд транзитного транспорта восстановлен в полном объёме.

Размытый 50-метровый участок восстанавливали с 18 апреля в круглосуточном режиме. Для этого потребовалось более 5 тыс. тонн инертных материалов и 9 водопропускных труб. На участке устроено новое покрытие, установлено 100 п.м. металлического барьерного ограждения.

Временная объездная дорога на км 41 действует на период капитального ремонта моста через Лебяжью – с лета прошлого года. Работы на мосту продолжаются в штатном режиме и завершатся нынешней осенью, сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор».