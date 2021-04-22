Возобновлён проезд по объездной дороге на подъезде к Томску

Ремонтные бригады завершили работы по ликвидации последствий подтопления участка объездной дороги у моста через реку Лебяжью на км 41 Подъезда к Томску, входящего в состав трассы Р-255. С 16 час. 30 мин. 22 апреля проезд транзитного транспорта восстановлен в полном объёме.
Размытый 50-метровый участок восстанавливали с 18 апреля в круглосуточном режиме. Для этого потребовалось более 5 тыс. тонн инертных материалов и 9 водопропускных труб. На участке устроено новое покрытие, установлено 100 п.м. металлического барьерного ограждения.
Временная объездная дорога на км 41 действует на период капитального ремонта моста через Лебяжью – с лета прошлого года. Работы на мосту продолжаются в штатном режиме и завершатся нынешней осенью, сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор».
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