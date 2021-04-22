Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Возобновлён проезд по объездной дороге на подъезде к Томску

Ремонтные бригады завершили работы по ликвидации последствий подтопления участка объездной дороги у моста через реку Лебяжью на км 41 Подъезда к Томску, входящего в состав трассы Р-255. С 16 час. 30 мин. 22 апреля проезд транзитного транспорта восстановлен в полном объёме.

Размытый 50-метровый участок восстанавливали с 18 апреля в круглосуточном режиме. Для этого потребовалось более 5 тыс. тонн инертных материалов и 9 водопропускных труб. На участке устроено новое покрытие, установлено 100 п.м. металлического барьерного ограждения.

Временная объездная дорога на км 41 действует на период капитального ремонта моста через Лебяжью – с лета прошлого года. Работы на мосту продолжаются в штатном режиме и завершатся нынешней осенью, сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор».

Общество
Топ
Юрга
kuzbassnews.ru
22/04/2021
Общество
Топ
Юрга

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Долги по зарплатам в Кузбассе достигли отметки почти в 200 млн рублей
По текущей ситуации на апрель следует, что задолженность по зарплате в Кемеровской области...
Программа «Русала» по модернизации заводов получит господдержку
По оценкам аналитиков, госгарантии могут удешевить кредиты «Русала» на программу на 1,8 процентного...
Второй в Кузбассе аппарат для исследования крови поступил в больницу Новокузнецка
Первый находится в Кемерове, а второй был доставлен в трансфузиологическое отделение Новокузнецкой...
В Новокузнецке на одном из проспектов водителям запретят остановку
Водителям рекомендуется учитывать это. Как сообщается в Управлении дорожно-коммунального хозяйства...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus