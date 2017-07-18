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Впереди – энергия рекордов и побед!

24 июля в Кузбассе стартует ХI летняя Cпартакиада МРСК Сибири. В течение трех дней на нескольких спортивных площадках будут соревноваться  команды энергетиков из восьми регионов Сибири.

Команда спортсменов-любителей из филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» уже сейчас активно готовится к Cпартакиаде. Спортсмены тренируются, не покладая сил и не отрываясь от производства. 

Рабочий день в компании давно завершен. Но заместитель начальника службы высоковольтных линий Вячеслав Круглов домой не торопится. В шкафу энергетика ждет любимая спортивная форма, а это значит, что пора на тренировку.

 Вместе с коллегами-волейболистами Вячеслав тренируется несколько раз в неделю. Настрой у команды серьезный – в бой и только за победой! 

«В спортивном зале набираем форму перед соревнованиями, а главное – настраиваемся и морально, и физически на результат, - рассказывает спортсмен. Я благодарен компании за то, что мое увлечение спортом здесь поддерживают. Есть своя команда и возможность тренироваться. Волейболом я начал заниматься с 2005 года, когда пришел в Кузбассэнерго-РЭС. С тех пор не пропускаю ни одни корпоративные соревнования, а свое мастерство оттачиваю в любительской волейбольной лиге Кузбасса».

  Ежегодные Спартакиады ПАО «МРСК Сибири» стали доброй традицией электросетевиков. Их ждут и сами спортсмены, и болельщики. В этом году эстафету Спартакиады принимают кузбассовцы. На спортсменов возложена большая ответственность, которую они обязательно оправдают.

Спорт
kuzbassnews.ru
18/07/2017
Спорт
Новости Кузбасса

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