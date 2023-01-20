Врач в Кузбассе не смогла доказать в суде, что заразилась COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, суд пришёл к выводу о том, что случай заболевания COVID-19 врачом функциональной диагностики одной из местных поликлиник не является страховым. В судебном заседании не было доказано, что врач работала с пациентами, у которых было подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией.

Как установлено судом, в середине 2021 года врач функциональной диагностики одной из местных поликлиник около месяца она находилась на больничном с диагнозом «новая коронавирусная инфекция COVID-19», осложнённая внебольничной пневмонией. После её выздоровления была создана комиссия по расследованию случая заражения COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, которая не признала страховым случаем факт заболевания. Врач не согласилась с выводами комиссии, поэтому была создана ещё одна комиссия по дополнительному расследованию случая заражения новой коронавирусной инфекцией. По результатам дополнительного расследования вновь созданная комиссия согласилась с предыдущими выводами.

Посчитав, что обстоятельства получения ею заболевания исследованы ненадлежащим образом, а выводы комиссии являются поверхностными и необъективными, врач обратилась в суд с требованиями признания протокола комиссии незаконным, признания произошедшего случая страховым, а также возложения обязанности произвести страховую выплату (а это около 70 тысяч рублей) и выплату компенсации морального вреда. В качестве подтверждения получения заболевания именно на работе указывала, что её кабинет находится в пяти метрах от кабинета, в котором принимали температурных больных. Также указывала, что до своего кабинета она была вынуждена проходить рядом с ожидающими приёма больными, а лица, которым она оказывала медицинские услуги по диагностике, не проверялись на предмет перенесённого ими бессимптомного заболевания COVID-19. Приводила врач и иные доводы в подтверждение своих требований.

Однако суд, заслушав в ходе рассмотрения дела участников судебного разбирательства и исследовав письменные материалы, не согласился с доводами врача.

Факты контактов врача с пациентами, у которых был выявлен COVID-19 или подозрение на него, не были установлены. Также не были выявлены и её коллеги, у которых в тот же период был подтверждён диагноз «новая коронавирусная инфекция».

Суд в ходе рассмотрения дела даже назначал комиссионную судебную медицинскую экспертизу, которая также подтвердила несостоятельность доводов врача.

В результате суд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объёме.

Решение Мариинского городского суда Кемеровской области не было обжаловано, и на днях вступило в законную силу.

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