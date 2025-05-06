Врачи Кузбасского центра медицинской профилактики рассказали о важности физической активности в пожилом возрасте

В рамках Недели здорового долголетия специалисты Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики пришли в гости к участницам оздоровительной группы Центра по работе с населением "Кемеровчанин" на их занятие по общей физической подготовке. Тренировки посещают женщины от 60 до 84 лет, которые являются наглядным доказательством пользы физической активности в "серебряном" возрасте - они стройны, энергичны и позитивны.KI

Врач Галина Латаева объяснила особенности физкультуры в пожилом возрасте, показала простые и эффективные упражнения, а также научила приемам самомассажа. Заведующая отделом Валентина Карпова рассказала о профилактике остеоартрита, самого распространенного заболевания суставов, которым по статистике страдает каждый второй человек старше 65 лет.

В завершение мероприятия врачи раздали участницам брошюры с комплексом физических упражнений от специалистов НМИЦ терапии и профилактической медицины, сделали общее фото на память и договорились дружить и общаться в дальнейшем.

Работа проводится в ходе реализации нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом России Владимиром Путиным, суть которого не только в увеличении средней продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, но и в том, чтобы эта жизнь была здоровой и деятельной.

Фото Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики