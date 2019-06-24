Новости Кузбасса

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области на страницах газеты не раз рассказывали о карантинных вредителях, болезнях, сорняках, которые появляются на ваших огородах и садах и как с ними бороться.

Сегодня хочется заострить внимание жителей Кемеровской области на проблемах леса и его вредителях. Это актуально, прежде всего, потому, что в последнее время идет активное строительство в частном и общественных секторах, и предпочтение в строительных материалах отдается натуральным материалам, в частности дереву.

На территории Кемеровской области наложен карантин по вредителям леса. Карантин наложен в связи с наличием на территории лесов области карантинных вредителей, таких как сибирский шелкопряд, непарный шелкопряд, черный хвойный усач и др.

Сибирский шелкопряд является наиболее опасным вредителем лесов. В Западной Сибири вспышки массового размножения сибирского шелкопряда наблюдались на огромных площадях в Красноярском и Алтайском краях, Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях. Основные очаги в области расположены в зелено-мощных и разнотравных типах леса. В результате повреждений, нанесенных гусеницами сибирского шелкопряда, в таежных лесах Сибири в течении ХХ века погибли кедровые, пихтовые и лиственничные древостои не менее 20 млн. га.. Все эти годы повреждались пихта и кедр. В 1994- 2000 годах сибирский шелкопряд впервые появился в лесостепной зоне области, преимущественно в лесных культурах лиственницы. При проведении обследований с применением феромонных ловушек на территории Гурьевского р-на в 2018 году обнаружены бабочки сибирского шелкопряда,а также личинки соснового усача. Согласно Распоряжения Управления Россельхознадзора на Территорию Гурьевского района наложен карантин.

Поэтому, приобретая лесо- и пиломатериалы, обязательно поинтересуйтесь, есть ли у продавца карантинные фитосанитарные документы на данную партию товара. Внимательно осмотрите приобретаемый товар, в нем не должно быть никаких повреждений, отверстий, ходов личинок. Если обнаружен хоть один из признаков- значит, в древесине есть вредитель. В этом случаенеобходимо обратиться к специалистам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, чтобы определить наличие или отсутствие вредоносных организмов и не допустить его распространения.

Обратиться к специалистам Управления Россельхознадзора можно по телефонам в г. Кемерово 8(384)2 36 15 80), г. Белово 8(384)52 2 09 69.