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Временные ограничения движения транспорта введут на автодороге вблизи Кемерова

6 декабря на 29-м километре автодороги Кемерово — Яшкино — Тайга введут временные ограничения движения транспорта. Будут проводиться буровзрывные работы при строительстве автомобильной дороги «Северо-западный обход города Кемерово».

С 12:00 до 17:00 часов произведут пять взрывов. Участок автодороги будет перекрываться от 30 минут до 1 часа.

Движение транспорта между взрывами будет разрешено. Дорожные службы просят заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

 

 

Фото из открытых источников

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05/12/2022
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