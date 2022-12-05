Временные ограничения движения транспорта введут на автодороге вблизи Кемерова

6 декабря на 29-м километре автодороги Кемерово — Яшкино — Тайга введут временные ограничения движения транспорта. Будут проводиться буровзрывные работы при строительстве автомобильной дороги «Северо-западный обход города Кемерово».



С 12:00 до 17:00 часов произведут пять взрывов. Участок автодороги будет перекрываться от 30 минут до 1 часа.



Движение транспорта между взрывами будет разрешено. Дорожные службы просят заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

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