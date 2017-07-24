«Время есть у нас показать спортивный класс»!

Динамично, эмоционально, по-сибирски жарко в Кузбассе начались первые спортивные баталии в рамках XIЛетней Спартакиады ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети»). Энергетики показали, как нужно забивать самый меткий гол из «острого» угла на футбольном поле и отдавать пас сильному связующему в команде волейболистов.

По итогам первого дня в соревнованиях по мини-футболу в группе А свои лидерские позиции устойчиво занимает команда Алтайэнерго. Спортсмены показали энергичную игру, заставив соперника изрядно поволноваться. В группе В лучшие результаты у команды футболистов из Омска. Они были фаворитами прошлых спартакиад и в Кузбассе не собираются сдавать позиции, показывая зрелищную игру соперникам и бурю эмоций преданным болельщикам.

Символичным, запоминающимся голом отметил свой день рождения именинник команды из Красноярска Евгений Нешатаев. Евгений считает, что футбольный успех Красноярскэнерго заключается в слаженной «сыгранной» команде, с отработанными до мелочей действиями игроков: «За месяц до соревнований мы начали активно тренироваться по два раза в день, наращивая темпы и динамику игры. С ребятами я играю с 2014 года и могу угадывать дальнейшие действия футболистов буквально по взгляду или взмаху головой. Командный вид спорта требует постоянного общения, и нам это нравится».

Настоящий накал страстей продемонстрировали болельщикам волейболисты, которые по минуте «держали мяч в воздухе» и не давали соперникам перевести дух. Красивой игрой запомнилась единственная девушка-волейболистка среди мужчин-защитников Татьяна Трухина из команды исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири». Девушка начала заниматься волейболом еще со школы, а сейчас показывает результат и динамику наравне с ведущими спортсменами. Уверенно дает пас, прыгает выше всех и ловко отражает передачу. Не случайно хрупкую волейболистку в команде ласково называют «наш маленький кузнечик».

Судя по накалу страстей, эмоции болельщиков «закипели» уже в первый день Спартакиады. Соревнования продолжаются. Уже завтра эстафету летней Спартакиады в Кузбассе примут пловцы. Жара в самом разгаре!