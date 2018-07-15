Все сельхозпредприятия Тяжинского района включились в заготовку кормов

По району скошено 1164 гектаров трав, заготовлено 455 тонн сена (7,1 % к плану) и 3605 тонн сенажа (21,2 % к плану). В колхозе «Боровской» скошено 310 гектаров трав, заготовлено 102 тонны сена (17 % к плану), 810 тонн сенажа (27 % к плану). В СПК «Пичугинский» скошено 459 гектаров трав, заготовлено 273 тонны сена (18,2 % к плану), 2009 тонн сенажа (36,5 % к плану). В ООО «Кутузова» скошено 50 гектаров трав. В ООО «Совхоз «Тяжинский» скошено 195 гектаров трав, заготовлено 786 тонн сенажа (14,3 % к плану).

По сену в сравнении с прошлым годом район плюсует 300 тонн. Традиционно высокий процент показывает СПК «Пичугинский». Своевременная и качественная заготовка кормов дает свои результаты – за первое полугодие в валовом производстве молока хозяйство плюсует 113 тонн при продуктивности 2498 кг на фуражную корову (+276 кг) к уровню прошлого года.