Всекузбасский день посадки деревьев

Тяжинский район присоединился к Всекузбасскому дню посадки деревьев.
В Тяжинском и Итатском городских поселениях, Ступишинском, Акимо-Анненском, Листвянском, Тисульском и Преображенском сельских поселениях высажено 1358 деревьев и кустарников.
В основном это сосна, акация, рябина и сирень. В деревне Акимо-Анненка высадили клен. Возле поселка Тяжинский проведена рекультивация на нарушенных землях (250 гектаров). В селе Новоподзорново в честь 95-летия со дня основания Всесоюзной пионерской организации высадили 40 деревцев сосны.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Плановыми работами будет охвачена 71 тысяча зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов. Ранее...
|
В Кузбассе стартовала губернаторская акция по раздаче бесплатного угля нуждающимся. По четыре тонны...
|
Сборная России провела последний матч группового турнира на чемпионате мира-2017. Лидировавшие в...
|
Житель Яшкинсокого района Кемеровской области убил своего старшего брата в ходе ссоры. По...