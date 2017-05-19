Всекузбасский день посадки деревьев

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся 22 мая Плановыми работами будет охвачена 71 тысяча зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов. Ранее...

В Кузбассе начали раздавать бесплатный уголь В Кузбассе стартовала губернаторская акция по раздаче бесплатного угля нуждающимся. По четыре тонны...

США лишили Россию первого места в группе Сборная России провела последний матч группового турнира на чемпионате мира-2017. Лидировавшие в...