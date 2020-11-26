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Всемирный день борьбы со СПИДом

В связи с проведением областной акции «Стоп ВИЧ» в муниципальных кинозалах Кузбасса пройдут киномероприятия с демонстрацией тематических фильмов и видеороликов, направленных на борьбу с ВИЧ-инфекцией, 1 декабря пройдут бесплатные показы фильма «СПИД. Наркомания. Курение».

С 1 по 4 декабря в ГАУК «Кузбасскино» и муниципальных киноучреждениях в рамках реализации областной акции «Стоп ВИЧ» пройдут кинолекции, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Специалисты ГБУЗ «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» в доступной форме и с показом познавательных видеороликов подробно объяснят ученикам какие факторы риска влияют на их здоровье, о профилактике инфекции и культуре близких взаимоотношений, здоровом образе жизни и правильном питании.

В завершении урока пройдет показ тематического фильма из фильмофонда ГАУК «Кузбасскино».

Запись и дополнительная информация по телефону: 36-43-69.

Культура
kuzbassnews.ru
26/11/2020
Культура
Новости Кузбасса

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