Всемирный день сердца в Тяжине

В поселке Тяжинский прошла акция, посвященная Всемирному дню сердца.

С 1999 года по инициативе Всемирной федерации сердца Всемирный день сердца под девизом «Сердце для жизни» отмечается ежегодно. При этом преследуется цель повысить в обществе осознание опасности, которая вызвана ростом сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать профилактические меры в отношении ишемической болезни сердца и мозгового инсульта во всех группах населения.

Медики Тяжинской районной больницы, молодогвардейцы и отдел молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района организовали и провели информационно-профилактическую акцию.

В рамках акции тяжинцы и гости поселка получили массу интересной информации, а также проверили свое здоровье. В районном центре на улице Ленина работал передвижной мобильный медицинский пункт. Все желающие могли получить консультацию специалистов Тяжинской районной больницы, сделать флюорографию, электрокардиограмму, замерить артериальное давление, сдать анализ на содержание сахара в крови.

Медики разъясняли землякам опасность повышения артериального давления и необходимость ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и их профилактики. Специалисты также рассказывали о графиках диспансеризации, профилактических осмотрах и обследованиях в районной больнице. За время проведения акции мобильный медицинский пункт посетило около 100 человек.

Пока специалисты вели прием, на улице был организован молодежный танцевальный флешмоб. Участники театра танца «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина) танцевали в медицинских халатах и шапочках. Молодогвардейцы во главе с Ириной Геннадьевной Липатовой, вручали посетителям мобильного медпункта воздушные шары в форме сердца и желали здоровья.

Музыкальное сопровождение обеспечили работники клуба парка культуры и отдыха поселка Тяжинский (директор Ольга Николаевна Каплунова). Ведущая Антонина Меновщикова делилась с земляками полезной информацией о сердце. Кроме того все желающие могли угоститься горячим сладким чаем.