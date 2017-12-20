Новости Кузбасса

В период с 18 по 24 декабря Кемеровская область примет участие во Всероссийской акции «День короткометражного кино». В рамках акции пройдут некоммерческие показы фильмов короткого метра в 11 территориях области – гг. Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Тайга, Междуреченск, Гурьевск, Березовский, в Яйском, Крапивинском, Прокопьевском, Кемеровском и Промышленновском районах.
Программы показов - «Звезды в коротком метре», «Семейные отношения», «Анимация» - составлены из фильмов ВГИК, Высших курсов сценаристов и режиссеров, Московской школы кино и других ведущих киношкол.
В г. Кемерово показ пройдет в кинозале «Кузбасскино» (пр. Советский,4).
21 декабря в 20-00 часов «Звезды в коротком метре» 18+:
«Чудная баба», реж. Данила Дунаев, 2017 г., 29 мин.,
«Время жить, время умирать», реж. Михаил Поляков, 2016 г., 13 мин.,
«Крайняя смена», реж. Никита Тамаров, 2016 г., 8 мин.,
«Радиорубка», реж. Михаил Довженко, 2017 г., 20 мин.,
«Три товарища», реж. Иван Снежкин, 2017 г., 12 мин.
Приглашаем всех зрителей на бесплатный кинопоказ.
Дополнительная информация и бронирование мест по телефону: 36-30-31
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