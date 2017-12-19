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Всероссийская акция в Тяжинском районе

В школах Тяжинского района прошла Всероссийская акция «Час кода».
Акция предусматривала проведение тематических уроков информатики для учащихся 1-11-х классов. Младшие школьники посетили занятия в форме игр, уроков-практикумов, на которых ребята осваивали интерактивные тренажеры, делали первые шаги в овладении компьютерной грамотностью.
Для обучающихся начальных классов проведены уроки на тему «Искусственный интеллект» с демонстрацией презентации и обсуждением вопросов развития технологий будущего. Ученики в увлекательной форме познакомились с перспективными инновационными технологическими решениями в области ИТ-технологий.
Динамично прошел урок «Будущие программисты». Дети попробовали свои силы в программировании, выполняли задания на компьютере. Работа прошла в атмосфере взаимопомощи, школьники с увлечением помогали друг другу.
Для учащихся средних и старших классов занятия прошли в форме беседы, интеллектуальной игры «Кто хочет стать отличником по информатике?», занятия по профориентации «Куда пойти учиться», где старшеклассники рассуждали о профессиях.
Очень интересно прошел единый урок «Попробуй, раскодируй», в ходе которого школьники решали кроссворды, ребусы, состязались в различных интеллектуальных играх.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/12/2017
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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