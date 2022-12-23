Вспышки Африканской чумы свиней по-прежнему регистрируются в Российской Федерации

Ситуация по африканской чуме свиней (далее — АЧС) на территории Российской Федерации остается сложной. С начала 2022 года зарегистрировано 140 очагов АЧС, из них: среди домашних свиней выявили 68 очагов, в дикой природе – 72 очага. Не оздоровлёнными остаются 47 очагов, из них: среди домашних свиней — 13 очагов преимущественно в Калининградской, Орловской области и Краснодарском крае, среди дикого кабана — 34 очага в Калининградской, Орловской, Самарской, Ярославской, Нижегородской, Самарской областях, Чеченской Республики и Республики Татарстан.

Основными источником распространения АЧС являются больные животные и вирусоносители, мясо и мясные продукты от инфицированных свиней. Естественным природным резервуаром вируса являются дикие кабаны.

Ликвидация эпидемии АЧС в дикой фауне представляет собой непростую задачу ввиду сложной эпидемиологии этого заболевания, беспрецедентных географических масштабов при которых отсутствует возможность своевременно выявлять заболевших животных и принимать меры экстренного реагирования по локализации эпизоотического очага при обнаружении павших животных, а так же проведения всех необходимых мероприятий (уничтожение трупов павших животных, проведение дезинфекции места падежа) с целью недопущения распространения АЧС среди диких животных.

В связи с тем, что единственной превентивной и профилактической мерой при ликвидации заболевания АЧС у диких кабанов является депопуляция всего восприимчивого поголовья, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу Губернаторам территорий, подведомственных Управлению, были направлены рекомендации о разработке и утверждении региональных программ, предусматривающих стимулирование руководителей охотничьих хозяйств при замене ими популяции дикого кабана на популяцию других охотничьих ресурсов.