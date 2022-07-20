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Встреча кузбасских воспитанников образовательного центра "Точка роста" с представителем Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса

            16 июля 2022 года заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбасса Загорский Сергей Юрьевич встретился с воспитанниками образовательного центра "Точка роста".

В своём выступлении перед ребятами  оздоровительного лагеря "Солнечный" в п.Кузбасский Сергей Юрьевич рассказал о своей службе и о том, какие современные цифровые технологии используются в работе Россельхознадзора. Так, особенный интерес вызвал рассказ о применении сотрудниками Управления беспилотных летательных аппаратов в рамках исполнения контрольно-надзорных мероприятий, а вопросы, которые задавали дети, были достаточно взрослыми.

            В конце встречи ребятам предложили попробовать самостоятельно поуправлять квадрокоптером. Воспитанники получили уникальную возможность самим посмотреть на свою школу с высоты птичьего полёта, убедились в эффективности использования современных технологий и получили массу положительных эмоций.

 

Общество
kuzbassnews.ru
20/07/2022
Общество
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