Встреча кузбасских воспитанников образовательного центра "Точка роста" с представителем Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса

16 июля 2022 года заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбасса Загорский Сергей Юрьевич встретился с воспитанниками образовательного центра "Точка роста".

В своём выступлении перед ребятами оздоровительного лагеря "Солнечный" в п.Кузбасский Сергей Юрьевич рассказал о своей службе и о том, какие современные цифровые технологии используются в работе Россельхознадзора. Так, особенный интерес вызвал рассказ о применении сотрудниками Управления беспилотных летательных аппаратов в рамках исполнения контрольно-надзорных мероприятий, а вопросы, которые задавали дети, были достаточно взрослыми.

В конце встречи ребятам предложили попробовать самостоятельно поуправлять квадрокоптером. Воспитанники получили уникальную возможность самим посмотреть на свою школу с высоты птичьего полёта, убедились в эффективности использования современных технологий и получили массу положительных эмоций.