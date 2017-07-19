Встреча с выпускниками в Тяжине

В зале заседаний администрации Тяжинского муниципального района прошла встреча с выпускниками образовательных организаций.

Молодежная организация «Российский союз сельской молодежи» на территории Кемеровской области реализует проект «Новые знания жителям села». В рамках проекта представителей сельской молодежи информируют о мерах государственной поддержки на селе (получение жилья по государственным программам, получение грантов за инициативы, получение грантов на развитие сельскохозяйственного бизнеса и другое).

На встрече присутствовали гости из областного центра: заместитель председателя Кемеровского регионального отделения «Российский союз сельской молодежи» Екатерина Геннадьевна Киселева, главный специалист Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ирина Викторовна Шитькова и технический секретарь приемной комиссии, студентка 3 курса Кемеровского государственного сельскохозяйственного института Карина Маркарян, представители работающей молодежи района, а также будущие выпускники образовательных организаций.

Также в ходе встречи с информацией о реализации новой федеральной программы «Ты – предприниматель» выступила главный специалист сектора «Центр содействия малому и среднему бизнесу» администрации Тяжинского муниципального района Ольга Владимировна Кузьмина. Целью этой программы является стимулирование активности молодежи (16-30 лет) в сфере малого и среднего бизнеса.

Встреча прошла в дружественной обстановке, с вопросами и ответами, обменом контактами. Молодежь заинтересовалась условиями поступления в КемГСХИ, правилами получения грантовой поддержки по линии Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.