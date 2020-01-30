Новости Кузбасса

Вступил в силу ГОСТ 26791-2018 «Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»
Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области доводит до сведения хозяйствующих субъектов, занимающихся производством, хранением, реализацией, а также закупкой продуктов переработки зерна на государственные нужды, о введении в действие с 01.09.2019 требований ГОСТ 26791-2018 «Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» взамен ГОСТ 26791-89 «Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», действие которого прекращено 31.08.2019. Настоящий стандарт распространяется на продукты переработки зерна, предназначенные для пищевых целей: муку, толокно, крупу, зародыш зерна, мучные и зерновые смеси, хлопья, отруби, зерно для проращивания, мюсли, продукты, полученные путем экструзии или термообработки зерна или крупы, и устанавливают требования к их упаковке, маркировке, транспортированию и хранению. Обращаем внимание, что согласно требованиям нового стандарта сроки годности продукции устанавливает изготовитель продукции согласно нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.
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