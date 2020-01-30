Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Вступил в силу ГОСТ 26791-2018 «Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области доводит до сведения хозяйствующих субъектов, занимающихся производством, хранением, реализацией, а также закупкой продуктов переработки зерна на государственные нужды, о введении в действие с 01.09.2019 требований ГОСТ 26791-2018 «Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» взамен ГОСТ 26791-89 «Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», действие которого прекращено 31.08.2019. Настоящий стандарт распространяется на продукты переработки зерна, предназначенные для пищевых целей: муку, толокно, крупу, зародыш зерна, мучные и зерновые смеси, хлопья, отруби, зерно для проращивания, мюсли, продукты, полученные путем экструзии или термообработки зерна или крупы, и устанавливают требования к их упаковке, маркировке, транспортированию и хранению. Обращаем внимание, что согласно требованиям нового стандарта сроки годности продукции устанавливает изготовитель продукции согласно нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Общество
kuzbassnews.ru
30/01/2020
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ГИБДД предупреждают о плохой видимости на дорогах Новокузнецка
Еще вечером 28 января горожане могли ощутить порывы ветра и ухудшение видимости на дорогах.
С 1 февраля в Кузбассе вырастут шахтёрские пенсии
Как сообщили в региональном отделении ПФР, средний размер доплаты в ближайшие три месяца составит...
Двое прилетевших из Китая кузбассовца доставлены в больницу
28 января в Кемеровскую областную инфекционную больницу доставлены взрослый и ребенок, прибывшие из...
В Кузбассе отремонтируют более 120 км дорог в 2020 году
В 2020 году в Кузбассе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus