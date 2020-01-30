Новости Кузбасса

В ГИБДД предупреждают о плохой видимости на дорогах Новокузнецка Еще вечером 28 января горожане могли ощутить порывы ветра и ухудшение видимости на дорогах.

С 1 февраля в Кузбассе вырастут шахтёрские пенсии Как сообщили в региональном отделении ПФР, средний размер доплаты в ближайшие три месяца составит...

Двое прилетевших из Китая кузбассовца доставлены в больницу 28 января в Кемеровскую областную инфекционную больницу доставлены взрослый и ребенок, прибывшие из...