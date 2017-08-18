Второй кузбасский наркодиспансер снизил цену на осмотр водителей после предупреждения УФАС

18 августа в Кемеровское УФАС России поступил отчет Новокузнецкого наркологического диспансера об исполнении предупреждения.

В июле такое предупреждение уже исполнил Кемеровский областной клинический наркологический диспансер. Теперь стоимость прохождения нарколога для получения водительских прав (при учете, что нет особых показаний, а обратившийся не состоит в специальной врачебной базе и проведение анализа мочи не требуется) в Кемерове составляет 293 рубля (ранее – 991 рубль), в Новокузнецке – 320 рублей (ранее – 713 рублей).

Медучреждения в обязательном порядке проводили процедуру экспресс-тестирования на наличие психоактивных веществ в моче при осмотре врачом-психиатром-наркологом. Первоначально об этой ситуации антимонопольный орган узнал после обращения одного из жителей города во время общероссийского дня приема граждан.

Управление установило цены на сопоставимых рынках медицинского наркологического осмотра водителей (и кандидатов в водители) и пришло к выводу, что проведение экспресс-тестирования не обязательно, если на то нет особенных показаний.

Специалисты направили предупреждение двум наркологическим диспансерам. Согласно письму ГБУЗ КО «ННД», с 16 августа учреждение прекратило проведение обязательного экспресс-тестирования без дополнительных показаний.