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Ввоз импортной подкарантинной продукции на территорию Кемеровской области - Кузбасса за 2022 год

В 2022 году импорт плодоовощной продукции на территорию Кемеровской области - Кузбасса вырос на 22 % в сравнении с 2021 годом. Общий объем составил 16903,392 тонны, 6676 штук. Ввоз импортной подкарантинной продукции осуществляется под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу.

Географическое расположение Кемеровской области – Кузбасса определяет основного поставщика плодоовощной продукции, это Республика Казахстан. В 2022 году объем ввозимой подкарантинной продукции из Республики Казахстан увеличился на 25 % в сравнении с прошлым годом и  составил  13253,3 тонны и 4452 штуки. Большая часть объема поставок пришлась на лук репчатый  – 4366,36 тонн, томаты  – 2457,904 тонн, арбузы – 2056 тонн, дыни – 860,8 тонн, капусту – 735,685 тонн.

Импорт подкарантинной продукции из Кыргызстана увеличился на 36% по сравнению с 2021 годом и составил 2206,962 тонны и 2224 штуки. Преобладающими позициями были: капуста - 615,1 тонн, морковь  - 429,98 тонн, лук репчатый - 362,5 тонн, арбузы - 352,6 тонн.

В 2022 году из Республики Беларусь, на территорию Кузбасса было ввезено 456,13 тонн солода, что на 60 % ниже показателей прошлого года.

Так же  в зону деятельности Управления автомобильным транспортом ввезено  987 тонн посадочного материала – лука севка из Нидерландов в количестве 966 тн и картофеля семенного в количестве 21 тн, что полностью соответствует  уровню 2021 года.

По результатам контроля на подкарантинную продукцию выдано 829 актов карантинного фитосанитарного контроля. В результате осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля в 1 партии абрикосов прибывших из Киргизской Республики был выявлен 1 вид карантинного объекта – Калифорнийская щитовка. На момент ввоза, карантинный объект был не жизнеспособен, ввоз и реализация подкарантинной продукции разрешены.

Общество
kuzbassnews.ru
13/01/2023
Общество

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