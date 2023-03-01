Ввоз кормовых добавок из Германии

С начала года сотрудниками Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 105 тонн кормовых добавок производства «Sano – Moderne Tierernährung GmbH» Германия, поступивших на предприятие Кемеровской области ООО ТК «Медеус».

Кормовые добавки химического и микробиологического синтеза в соответствии с п. 3.13 Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, на территорию РФ ввозятся в сопровождении фабричных сертификатов качества, выдаваемых предприятием-изготовителем.

В соответствии с письмом Россельхознадзора от 11.01.2023 № ФС-КС-7/73 от кормовой добавки «Кристалл-Хефе» (дополнительный корм для дойных коров и откормочных бычков), содержащей компоненты растительного происхождения, отобрана проба и направлена в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие ГМО.

Кроме того, в рамках реализации государственной работы «Испытания и (или) экспертиза подконтрольных государственному ветеринарному контролю (надзору) товаров в 2023 году отобрана проба кормовой добавки «Аминоголд Форте» (дополняющая минеральная кормовая смесь с аминокислотами для свиней на откорме) и направлена в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на показатели качества и безопасности кормов и кормовых добавок.