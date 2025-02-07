Ввозимые импортные семена требуют проверки на выявление карантинных объектов и ГМО

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о том, что все партии семян и посадочного материала, ввезенные территорию Российской Федерации должны получить подтверждение на наличие или отсутствие карантинных объектов и ГМО в аккредитованной лаборатории.

Порядок посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств утвержден Приказом Минсельхоза России от 06.03.2020 № 112 «Об утверждении Порядка посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции».

При этом действие порядка не распространяется на личные подсобные хозяйства, приусадебные, дачные, садовые и огородные участки.

Ввоз, посев и посадка подкарантинной продукции осуществляются под контролем Россельхознадзора.

Ключевые моменты порядка посева и посадки следующие.

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по посеву и посадке ввезенной подкарантинной продукции, извещают любым доступным способом территориальное управление Россельхознадзора о месте, дате посева и посадки, наименовании, количестве подкарантинной продукции, реквизитах фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата контроля (надзора) (при наличии), в том числе в электронной форме, за 5 рабочих дней до начала посева и посадки.

2. В свою очередь, должностное лицо территориального управления Россельхознадзора в течение 3 рабочих дней со дня регистрации извещения уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о дате и времени осуществления контроля посева и посадки ввезенной подкарантинной продукции.

3. Далее территориальное управление Россельхознадзора в течение 5 рабочих дней с даты регистрации извещения осуществляет контроль ввезенной подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, на которых осуществляется хранение такой продукции, на наличие заражения и (или) засорения их карантинными объектами.

4. В случае, если по результатам лабораторного исследования выявляется заражение и (или) засорение ввезенной подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами территориальный орган Россельхознадзора в течение 1 рабочего дня со дня получения таких результатов принимает одно из следующих решений:

— о введении карантинного фитосанитарного режима и об установлении карантинной фитосанитарной зоны;

о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.