Вячеслав Круглов: «Попасть в «Лигу чемпионов» в энергетике – вот что для меня настоящая победа»

В Кузбасском филиале компании «Россети Сибири» Вячеслав Круглов трудится с 2006 года. За это время он показал себя не только отличным профессионалом, знающим тонкости любимой работы, но и спортсменом-волейболистом, благодаря которому команда филиала неоднократно вставала на пьедестал победителя в корпоративных Спартакиадах.

«Я счастлив, что мое увлечение спортом в компании активно поддерживают, за 13 лет работы ни одной Спартакиады не пропустил, - рассказывает старший мастер службы высоковольтных линий Вячеслав Круглов. – Не представляю свою жизнь без тренировок, волейбольной сетки и сыгранной команды, впрочем, как и без высоковольтных линий, анкерных опор и дружной бригады. Мне повезло работать с настоящими профессионалами своего дела, «генераторами идей». Своих коллег я с гордостью называю «Лига чемпионов». Один из моих главных наставников в профессии – начальник службы высоковольтных линий Николай Иванович Иванов. Его трудовой стаж – почти 50 лет, при этом половина отдана энергетике. Николай Иванович всегда говорит: «Сидя в кабинете, ничего не решишь». Все подведомственные линии он исходил вдоль и поперек. И бригады его понимают: без пререканий выходят на работу ночью, когда нужно оперативно ликвидировать технологическое нарушение. У таких людей хочется учиться! Попасть в «Лигу чемпионов» в энергетике – вот что для меня значит настоящая победа».

В ведомстве старшего мастера Кемеровского участка СВЛ находятся линии 35-110 киловольт (кВ) протяженностью больше двух тысяч километров. Чтобы электроснабжение было надежным, объекты нужно постоянно проверять, проводить ремонт оборудования и своевременную расчистку просек. В день бригада может пройти 10-12 километров. Впору очередной рекорд Гиннеса ставить. Но Вячеслав Круглов об этом не задумывается. Для энергетика это обычный рабочий день.

«С каждым годом все больше популярности набирает приложение для смартфона «Шагомер», высоковольтнику такое приложение ни к чему, – говорит Вячеслав Круглов. – Пройденные километры мы измеряем протяженностью линий. Не всегда техника может доставить бригаду настолько близко к ЛЭП, насколько это необходимо. Особенно зимой. Поэтому к «пешим прогулкам» мы давно привыкли. Это, между прочим, отличная тренировка перед очередными соревнованиями. Работа меня «заряжает», а увлечение спортом помогает держать себя в форме».