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Выездные концерты воспитанников детской школы искусств № 31 состоялись в Тяжинском округе

С концертной программой «Люблю тебя, мой край родной», посвященной 80-летию Победы ребята выступили в Даниловском и Ступишинском сельских Домах культуры.
Яркими номерами местных жителей порадовали участники ансамблей «Радуга» (руководитель Татьяна Владимировна Астраханцева, концертмейстер Максим Викторович Безручко), «Сударушка», «Млада» и «Молодцы» (руководитель Ольга Владимировна Стифорова, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин).
В программе прозвучали песни и стихи о войне, мире, Родине и дружбе. Выступления солистов Александра Лиферова, Алисы Вильховецкой, Дарьи Михайловой, Ирины Вакуленко и Софьи Власовой не оставили среди зрителей равнодушных. Стихи декламировали Анастасия Резникова, Сергей Сирота и Любовь Новаковская.
С Днем работника культуры всех поздравил ведущий концертной программы, заведующий отделением театрального искусства Тяжинской ДШИ № 31 Алексей Васильевич Суханов.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/03/2025
Культура
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