Выплаты защитникам Отечества по линии Пенсионного фонда

23 февраля в России отмечается День защитников Отечества. Этот праздник вот уже почти 100 лет продолжает прославлять мужество и героизм людей, всегда готовых встать на защиту Родины, спокойствия и благополучия ее граждан.

В Кемеровской области проживает несколько поколений защитников Отечества, все они являются получателями ежемесячной денежной выплаты:

- 960 чел.- инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами, размер ежемесячной денежной выплаты которым составляет 5403,22 руб.;

- 406 чел. – военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, полученного при исполнении обязанностей военной службы, размер ЕДВ – 5403,22 руб.;

- 56 чел. – участников Великой Отечественной войны, размер ЕДВ – 4052,40 руб.;

- 21 601 чел. - ветеранов боевых действий, размер ЕДВ - 2 972,82 руб.

Кроме того, военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 рублей.

Существенная поддержка по линии ПФР оказывается вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны, повторно не вышедшим замуж. Кроме пенсии они получают ежемесячную денежную выплату. Размер ЕДВ составляет 1622 рублей. В Кузбассе насчитывается 5102 таких женщины.

Также имеют право на государственную поддержку нетрудоспособные члены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, состоявшие на иждивении погибшего. Им может быть установлена ежемесячная денежная выплата.