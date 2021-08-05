Новости Кузбасса

Летом текущего года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в торговом зале ТК «Социальный» установлен факт реализации населению свинины без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, что подтверждается отсутствием ветеринарных клейм овальной формы. Также на торговой точке была обнаружена голова свиная без резов наружных и внутренних жевательных мышц (массетеров) на цистицеркоз.

В помещении тамбура, предназначенного для ветеринарного осмотра, входящего для реализации мяса и мясопродуктов, выявлена продукция: свинина охлажденная в количестве 399,47 кг, а также субпродукты свиные (селезенка, легкие, почки, сердце, печень) в количестве 94,48 кг без признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Указанные факты свидетельствуют о невозможности идентифицировать продукцию согласно ветеринарным сопроводительным документам, а также установить прослеживаемость, т.е. продукция является обезличенной.

Вся продукция была изъята и направлена на уничтожение.

По результатам выявленных нарушений ветеринарного законодательства РФ привлечены к административной ответственности индивидуальный предприниматель (владелец продукции) и должностное лицо ветеринарной службы, выпустившее данную продукцию в обращение.