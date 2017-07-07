Выпускной в техникуме

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В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялось торжественное вручение дипломов о среднем профессиональном образовании выпускникам по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и «Механизация сельского хозяйства».
Приглашенные на мероприятие родители поблагодарили всех педагогов за их самоотверженный труд, увлечённость делом и стремление воспитать настоящих профессионалов. В завершение мероприятия выпускники тепло поблагодарили своих педагогов за внимание и терпение.
07/07/2017
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