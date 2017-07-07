Выпускной в техникуме

В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялось торжественное вручение дипломов о среднем профессиональном образовании выпускникам по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и «Механизация сельского хозяйства».

Приглашенные на мероприятие родители поблагодарили всех педагогов за их самоотверженный труд, увлечённость делом и стремление воспитать настоящих профессионалов. В завершение мероприятия выпускники тепло поблагодарили своих педагогов за внимание и терпение.