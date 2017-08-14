Выставка в Тяжине

В центре социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района прошла выставка декоративно-прикладного творчества «Минута вдохновенья».

Свое мастерство показали получатели социальных услуг на дому, участники по программы «Поверь в себя». На выставке представлены работы, выполненные в разных техниках, в том числе вышивка лентами, крестом, вязание крючком, декорирование пряжей бутылок и ваз. Творческие работы впечатляли красотой, многоплановостью и умелым использованием материалов, несмотря на то, что средний возраст участников выставки – 80 лет.

Новый вид рукоделия представила Валентина Николаевна Батова. Ее картина «Нежные розы» выполнена из стразов в технике «алмазная вышивка». Технология заключается в том, что нужно приклеить на готовую схему стразы соответствующих цветов. Этот вид рукоделия дочь показала ей в интернете и Валентина Николаевна быстро освоила новый вид искусства. Получилось необычное панно, которое может украсить квартиру или послужить оригинальным подарком.

Такие выставки в учреждении проводятся ежеквартально. Это дает землякам возможность увидеть работы, которые ветераны создают совместно с социальными работниками. Специалисты отмечают, что занятия творчеством в пожилом возрасте – это прежде всего самореализация, улучшение как эмоционального, так и физического состояния.

Представленные творческие работы вызвали большой интерес у посетителей выставки, свои пожелания они оставили в книге отзывов.