Выставка декоративно – прикладного творчества «Осеннее чудо - 2019»

21 октября 2019 года в Полысаевском городском округе в МБУК ДК «Родина» состоялось открытие выставки декоративно – прикладного творчества «Осеннее чудо - 2019».

Участниками выставки стали дети в возрасте от 3-х до 14-ти лет, которые представили на выставку свои работы, выполненные из природного и бросового материала. Всего на выставке представлено около 300 поделок.

Выставка – конкурс проводится в четырех номинациях:

- номинация «ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ» (осенние картины, панно, аппликации, декупаж);

- номинация «ЦВЕТОЧНЫЙ ВАЛЬС» (осенние букеты, икебана, прочие букеты);

- номинация «ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА» (осенние поделки, сказочные герои);

- номинация «ЛЕСНЫЕ ЧУДЕСА» (композиции из природного материала).

Финальная выставка и награждение победителей состоится 26 октября 2019 года в 15.00 на площади для проведения массовых мероприятий у МБДОУ "Детский сад № 52" в рамках празднования 30 – летия города Полысаево.

Приглашаем всех желающих посетить выставку декоративно – прикладного творчества.