Выставка декоративно – прикладного творчества «Осеннее чудо - 2019»

21 октября 2019 года в Полысаевском городском округе в МБУК ДК «Родина» состоялось открытие выставки декоративно – прикладного творчества «Осеннее чудо - 2019».
Участниками выставки стали дети в возрасте от 3-х до 14-ти лет, которые представили на выставку свои работы, выполненные из природного и бросового материала. Всего на выставке представлено около 300 поделок.
Выставка – конкурс проводится в четырех номинациях:
- номинация «ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ» (осенние картины, панно, аппликации, декупаж);
- номинация «ЦВЕТОЧНЫЙ ВАЛЬС» (осенние букеты, икебана, прочие букеты);
- номинация «ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА» (осенние поделки, сказочные герои);
- номинация «ЛЕСНЫЕ ЧУДЕСА» (композиции из природного материала).
Финальная выставка и награждение победителей состоится 26 октября 2019 года в 15.00 на площади для проведения массовых мероприятий у МБДОУ "Детский сад № 52" в рамках празднования 30 – летия города Полысаево.
Приглашаем всех желающих посетить выставку декоративно – прикладного творчества.
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