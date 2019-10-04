Выставки изобразительного искусства к 30 - летию города Полысаево

В рамках празднования 30-летия города Полысаево В МБУ ДО «ДШИ № 54» проводятся выставки изобразительного искусства.

Выставка «Рисуем пейзажи Кузбасса» на которой представлено более 50 работ выполненных в различных техниках и жанрах. Работы выполнены ребятами на открытом воздухе в технике графики и акварели на которых изображен любимый город Полысаево. Работы совсем юных начинающих художников соседствуют с работами выпускников школы, где уже чувствуется мастерство, уверенность в сложных сюжетах и композициях. Но связывает их в единую экспозицию одно общее начало – любовь к малой Родине.

Выставка "Полысаево - город шахтерской славы" с работой на тему благородной и рискованной профессии – шахтёр. На выставке представлено 14 композиционных сюжетов: портреты, индустриальные пейзажи и ежедневный труд настоящих и сильных мужчин. Работы выполнены в технике: гуашью, акварелью, гелиевыми ручками и карандашами.

На уроках лепки, под руководством преподавателя Казаковой Н.Ю. обучающиеся школы подготовили творческий подарок к юбилею города, в виде панно. В центре композиции расположились керамические буквы, составляющие название города Полысаево. В каждой букве ажурным рельефом автор рассказал свою историю о любимом городе: парке, маленьком дворике, городском бассейне, празднике на площади. Украшают панно сказочные керамические птицы, а также городские мотивы, в технике пластилиновой аппликации.