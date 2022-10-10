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Выявлен новый очаг карантинного объекта – повилики рода Cuscuta Linnaeus в г.Мариинск

  В связи с выявлением нового очага карантинного вредного организма – Повилики рода   Cuscuta   Linnaeus, увеличена на 0,2 га площадь карантинной фитосанитарной зоны в г. Мариинск, Кемеровской области – Кузбасса. На сегодняшний день карантинная фитосанитарная зона установлена в границах земельных участков граждан по улицам: Социалистическая, Пролетарская,  Коммунальная, Партизанская, Чердынцева и в границах земельного участка на пересечение пер. Кустарный и ул. Пролетарская  д.43 города Мариинска,  Кемеровской области-Кузбасса на общей площади 42 га».

Растения Повилики рода Cuscuta Lennaeus, являются опасными сорными растениями все виды которого отнесены к карантинным. Паразитирует на многих сельскохозяйственных культурах. Одно растение производит свыше 100 000 семян. Для того чтобы паразит занял площадь более 6 метров, понадобится всего одно семечко. Семена сохраняют жизнеспособность в почве 5 и более лет.

В целях локализации очагов и ликвидации популяции данного карантинного объекта и предотвращения распространения выявленного карантинного объекта по территории Кемеровской области-Кузбасса и Российской Федерации, гражданам и юридическим лицам Кемеровской области-Кузбасса, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, запрещается:

-  использовать территорию очага для выращивания семенного материала;

-  использовать на корм животным и птицам зерна, зерноотходы, содержащие жизнеспособные семена повилики;

- использовать на корм сельскохозяйственным животным сено и солому, засоренные семенами повилики;

- выпас сельскохозяйственных животных после начала плодоношения повилики;

-использовать неперепревший навоз, содержащий жизнеспособные семена повилики, в качестве удобрения;

- вывоз почвы и грунта за пределы границ очага;

- использование почвы из очага для набивки парников;

- вывозить отходы на свалки, выбрасывать в пруды, реки и т.д.

Карантинные фитосанитарные меры в очаге распространяются на растения повилики, засоряемые растения, выращенные в очаге, почву, транспортные средства, упаковочный материал (тару), одежду и обувь, которые использовали для работы в очаге и/или при вывозе из очага.

Перемещение подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны в пределах Российской Федерации производится по карантинным сертификатам, выдаваем Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу на основании экспертного заключения аккредитованной лаборатории о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.

Общество
kuzbassnews.ru
10/10/2022
Общество

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