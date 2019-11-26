Новости Кузбасса

При проведении плановой проверки ГБУЗ КО «Прокопьевская районная больница» г. Прокопьевска специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области установлено, что на складе учреждения находилось на хранении и в обороте партия крупы (ячменная перловая № 1) общей массой 8,53 кг, не соответствующая требованиям ГОСТа по таким показателям как цвет, доброкачественное ядро, недодир. Крупа изготовлена ИП Абрамов С.Г. (Кемеровская область). Поставщиком некачественной продукции является ИП Плотникова А.И.

По результатам выявленных нарушений юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ за закупку, хранение (оборот) крупы не соответствующей требованиям нормативных документов.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.