Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Выявлены нарушения в ГБУЗ КО «Прокопьевская районная больница» г. Прокопьевска

При проведении плановой проверки ГБУЗ КО «Прокопьевская районная больница» г. Прокопьевска специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области установлено, что на складе учреждения находилось на хранении и в обороте партия крупы (ячменная перловая № 1) общей массой 8,53 кг, не соответствующая требованиям ГОСТа по таким показателям как цвет, доброкачественное ядро, недодир. Крупа изготовлена ИП Абрамов С.Г. (Кемеровская область). Поставщиком некачественной продукции является ИП Плотникова А.И.

По результатам выявленных нарушений юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ за закупку, хранение (оборот) крупы не соответствующей требованиям нормативных документов.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Общество
kuzbassnews.ru
26/11/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке на СТО из-за курения сгорели три машины и квадроцикл
Площадь пожара составила 84 квадратных метра. По предварительным данным, его причиной стала...
Новокузнечанин не уберёг отцовскую машину от приставов
Автомобиль был арестован и изъят. Сын созвонился с отцом, и сам должник, чтобы избежать передачи...
В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина
Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и...
В Новокузнецке водитель иномарки припарковался на месте для инвалидов
Водитель иномарки припарковался на месте для инвалидов. Один из очевидцев заметил нарушение, снял и...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus