Взносы по программе софинансирования пенсий нужно сделать до конца года

До конца текущего года 288,5 тысячам участникам программы государственного софинансирования пенсий в Кузбассе можно пополнить накопительную пенсию.

В этом году они уже внесли на свои счета в общей сложности 20 961 717,96 рублей. Есть среди них и те, чей взнос составил менее 2000 рублей. До 25 декабря 2020 г. им нужно увеличить взнос, чтобы государство удвоило сумму согласно правилам программы.

Взнос можно сделать самостоятельно через кредитную организацию или через работодателя. Участники программы через работодателя, как правило, платят фиксированную сумму, которую на основании личного заявления им удерживают из зарплаты. Изменить размер взноса можно с помощью нового заявления.

Участник программы может контролировать зачисление средств на накопительный счет, так же, как и сумму инвестиционного дохода от их вложения, в личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФР либо на портале госуслуг.

Также напомним, что отчисления по программе не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму сделанных взносов.

Для справки:

Программа государственного софинансирования пенсий работает с 2009 г. Право на получение государственной поддержки имеют граждане, подавшие заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию не позднее 31 декабря 2014 года, и начавшие уплату дополнительных страховых взносов до 31 января 2015 года. Государство ежегодно обеспечивает софинансирование дополнительных взносов граждан на будущую пенсию в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год.

Программа государственного софинансирования пенсий осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты дополнительных страховых взносов. При этом закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату, так и возобновить в удобный для него момент. По истечении 10 лет пополнение накопительного счета можно продолжить, но уже без участия государства.