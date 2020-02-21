Юг Кузбасса готовится первым встретить паводок

В регионе определены зоны возможного подтопления, в каждой идет работа по обеспечению безопасного пропуска ледохода.

В Мысках есть восемь территорий и садовые общества, которые могут быть подтоплены, плюс три отрезаемых поселка Тутуяс, Усть - Мрас и Тоз. До 1 апреля жителям этих поселков организуют досрочную выдачу пенсии, старостам оплачена мобильная связь. Также все три населенных пункта будут обеспечены медикаментами. Как и в предыдущие годы, с владельцами лодок в поселках Чувашка, Подобас, Тоз, Усть-Мрас будут заключаться договоры на привлечение к спасательным работам в случае необходимости. На территории городского округа созданы три пункта временного размещения. С конца февраля городское управление организации благоустройства усиленно займется очисткой ливневых канализаций, придорожных кюветов, водопропускных труб.

В Таштагольском районе составлены списки семей из зоны потенциального подтопления, нуждающихся в особенном внимании и помощи (многодетные, маломобильные и одинокие представители старшего поколения). За каждой такой семьей закрепляются помощники из соцработников, сотрудников МЧС России и волонтеров. Проверяются места временного размещения людей и возможность эвакуации домашнего скота. Ввиду снежной зимы — в Горной Шории количество снега на данный момент превышает среднегодовой в 2-2,5 раза — особенно актуальным становится страхование. Сотрудники поселковых администраций и старосты уже начали разносить в зоне возможного подтопления памятки о необходимости застраховать дома и постройки, другое имущество.

В Калтане определены четыре района вероятного подтопления. Для временного размещения жителей будут готовы 13 пунктов, еще 2 — для размещения домашних животных и 2 — для транспортных средств. Для обеспечения безопасного прохождения ледохода планируется провести распиловку льда в районе насосной станции Южно-Кузбасской ГРЭС, а также перед плотиной в сторону залива. До 1 апреля будут застрахованы КДЦ «Сюрприз», детский сад № 10 и две котельные. Ведется работа по добровольному страхованию личного имущества граждан.

В Новокузнецком районе в зону подтопления могут попасть 33 населенных пункта. В результате подъема воды могут быть отрезаны от инфраструктуры района поселок Мутный, села Ячменюха и Анисимово. В отрезаемых населенных пунктах будет заблаговременно создан запас продуктов, медикаментов и топлива, заранее выплачена пенсия, решены вопросы жизнеобеспечения населения. Отдел по делам ГО и ЧС района проверяет готовность сил и средств по проведению аварийно-спасательных работ. Особое внимание уделяется укомплектованности и исправности автотехники, спецтехники, инженерной техники, плавсредств, спасательной техники и оборудования, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-восстановительных работ. Силами автодорожной и коммунальной служб района проводится обследование мостов, водопропускных труб на их готовность к безаварийному пропуску весеннего половодья. Определены места пунктов временного размещения, до 1 апреля будут проведены практические развертывания таких пунктов. Отработаны вопросы обеспечения охраны общественного порядка и имущества граждан в районах возможного подтопления и эвакуации людей. За каждым из маломобильных закреплен ответственный за его эвакуацию. Для уточнения списка населения, подлежащего страхованию за счет бюджетных средств, специалистами соцзащиты проводится подворовой обход домов. Вместе со страховыми компаниями администрации сельских поселений проводят работу по страхованию граждан. В случае отказа страховаться с жителей берется расписка о добровольном отказе. Каждому вручается памятка, как действовать при подъеме воды, и телефоны служб, куда можно обратиться за помощью.

В Осинниках в зоне возможного подтопления находятся два моста, они уже застрахованы. Все восемь пунктов временного размещения укомплектованы предметами первой необходимости, постельным бельем. С волонтерами заключены договоры на привлечение к спасательным работам. При снегоуборке городских территорий службами ЖКХ уделяется внимание очистке зоны возможного подтопления.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса