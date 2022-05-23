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Юнгвардеец из Кузбасса стал финалистом всероссийского кулинарного проекта

 Одиннадцатилетний курсант класса Росгвардии школы №74 и участник движения «Гвардейская смена» в Кузбассе Андрей Богатырев прошел в финал всероссийского кулинарного проекта российского движения школьников «Шеф в школе – 2022».

 В Москве юнгвардеец в числе одной из четырех команд поучаствовал в финальной битве на большом пикнике. Юный повар под руководством знаменитого шеф-повара Константина Ивлева приготовил завтрак, продемонстрировав мастерство кулинарии. Андрей стал единственным финалистом из Кузбасса, опередив 5 000 сверстников со всей России.

 В завершение мероприятия финалисты были награждены дипломами и кулинарными подарками.

 

 

Культура
kuzbassnews.ru
23/05/2022
Культура
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