Юнгвардеец из Кузбасса стал финалистом всероссийского кулинарного проекта

Одиннадцатилетний курсант класса Росгвардии школы №74 и участник движения «Гвардейская смена» в Кузбассе Андрей Богатырев прошел в финал всероссийского кулинарного проекта российского движения школьников «Шеф в школе – 2022».

В Москве юнгвардеец в числе одной из четырех команд поучаствовал в финальной битве на большом пикнике. Юный повар под руководством знаменитого шеф-повара Константина Ивлева приготовил завтрак, продемонстрировав мастерство кулинарии. Андрей стал единственным финалистом из Кузбасса, опередив 5 000 сверстников со всей России.

В завершение мероприятия финалисты были награждены дипломами и кулинарными подарками.