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Юнгвардейцы освоили маршруты Кузбасса в рамках регионального проекта

 Подшефные Росгвардии кемеровской школы №7 стали участниками регионального проекта «Юный турист Кузбасса», в рамках которого юные исследователи посетили различные культурные объекты нашего региона.

Целью проекта является получение новых знаний в ходе посещения экскурсий по выдающимся объектам культурного наследия Кузбасса. Так, ребята прогулялись по музею-заповеднику Томская писаница, познакомились с обычаями и бытом крестьян в музее села Красное Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, узнали историю открытия Кузнецкого угольного бассейна в музее-заповеднике «Красная Горка» и оценили природу Горной Шории. Всего юнгвардейцы посетили 10 познавательных объектов в разных уголках нашего региона – от Мариинска до Таштагола.

 За прохождение всех культурных квестов ребята будут награждены серебряным нагрудным знаком «Юный турист Кузбасса».

 

Фото: Росгвардия

 

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20/10/2022
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