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Юнгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны

В Кемерове ученики класса Росгвардии школы №74 совместно с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым поздравили с Днём победы ветерана Великой Отечественной войны Прасковью Крупскую.

Во дворе её дома для неё устроили праздничный концерт с песнями военных лет. Школьники от лица молодого поколения поблагодарили защитницу Отечества за ее великий подвиг и пожелали Прасковье Петровне крепкого здоровья.

 В апреле 1942 года жительница Алтайского края Прасковья Петровна Крупская поехала во Владивосток на обучение в медицинской части. После нескольких месяцев подготовки ее направили санитаркой на оборону Москвы. Хрупкая девушка выносила с поля боя раненых солдат и оказывала им первую помощь. Победу Прасковья Петровна встретила во Львове. Там же познакомилась с мужем, с ним вернулась на малую родину, а в 1962 году они перебрались в Кузбасс. Сейчас она проводит в школах уроки Памяти и рассказывает подрастающему поколению о тех страшных событиях, о подвиге нашего народа.

 

Общество
kuzbassnews.ru
09/05/2022
Общество
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