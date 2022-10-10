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Юнгвардейцы стали участниками всероссийской экологической недели в Кузбассе

 В Кемерове подшефные Росгвардии школы №74 очистили Рудничный бор в рамках Всероссийской экологической недели и акции «Чисто по-русски», организованной волонтерской организацией «Делай!».

В рамках мероприятия юные экологи отправились в Рудничный бор, чтобы отчистить территорию от скопившегося мусора. Для ребят это уже не первая экологическая акция. За время уборки общими усилиями участники собрали большое количество мешков с пластиком, стеклом и другими отходами. Собранный мусор школьники отправили на переработку. Кроме этого, юнгвардейцы вместе с другими участниками принесли макулатуру общим весом 75 килограмм, которая также будет отправлена на переработку.

 Помимо участия в экологических событиях, подшефные Росгвардии являются участниками регионального проекта «Юный турист Кузбасса», в рамках которого юные исследователи посещают различные культурные объекты нашего региона. Так, ребята уже успели побывать в музеях города Мариинска, Ленинска-Кузнецкого, Таштагола, а также познакомиться с памятниками и монументами нашего региона.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Экология
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/10/2022
Общество
Экология
Кемерово

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