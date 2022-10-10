Юнгвардейцы стали участниками всероссийской экологической недели в Кузбассе

В Кемерове подшефные Росгвардии школы №74 очистили Рудничный бор в рамках Всероссийской экологической недели и акции «Чисто по-русски», организованной волонтерской организацией «Делай!».

В рамках мероприятия юные экологи отправились в Рудничный бор, чтобы отчистить территорию от скопившегося мусора. Для ребят это уже не первая экологическая акция. За время уборки общими усилиями участники собрали большое количество мешков с пластиком, стеклом и другими отходами. Собранный мусор школьники отправили на переработку. Кроме этого, юнгвардейцы вместе с другими участниками принесли макулатуру общим весом 75 килограмм, которая также будет отправлена на переработку.

Помимо участия в экологических событиях, подшефные Росгвардии являются участниками регионального проекта «Юный турист Кузбасса», в рамках которого юные исследователи посещают различные культурные объекты нашего региона. Так, ребята уже успели побывать в музеях города Мариинска, Ленинска-Кузнецкого, Таштагола, а также познакомиться с памятниками и монументами нашего региона.

Фото: Росгвардия