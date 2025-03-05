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Юные циркачи из Мариинска стали лауреатами международного конкурса

Детская цирковая студия «Радуга» (районный Дом культуры) под руководством Варвары Чириковой и детские цирковые студии «Сюрприз» и «Фиеста» (КДО «Праздник») под руководством Марии Казанцевой завоевали награды на Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Дорогою добра» в городе Новосибирске.
В этом году конкуренция была серьезной – в различных жанрах было представлено около 120 номеров. Примечательно, что каждый номер мариинцев стал настоящим украшением фестиваля.
По решению оценочной комиссии Ксения Гофарт и Ксения Еренчина стали лауреатами второй степени. Виктория Сукнинова, Вера Бондарева и Кристина Кривицкая – лауреаты третьей степени (студия «Радуга»). Елизавета Кондраткова, Анжелика Цымбалова, Дарья Серегина, Полина Швецова и Татьяна Исаева стали лауреатами первой степени. Дарья Маурер, Мария Ситаева, Анастасия Мотуз, Дарья Березовская, Екатерина Никитина, Татьяна Сковпень, Александр Климович, Варвара Волегова, София Харабрина, Кира Брахнова, Арина Малютина, Елизавета Тимиргалеева – лауреаты второй степени. Софья Бабич, София Жигачева и Арина Власова стали лауреатами третьей степени (студия «Сюрприз» и студия «Фиеста»).

Фото: управление культуры администрации Мариинского муниципального округа

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
05/03/2025
Культура
Мариинск
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