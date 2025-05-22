Юные художники из Кузбасса стали победителями международного творческого конкурса

В Беларуси подведены итоги VI открытого регионального конкурса детского художественного творчества «Цветные параллели». Организатором конкурса с международным участием, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне является Могилевская детская школа искусств № 6 при поддержке управления культуры и управления образования Могилевского городского исполнительного комитета.

В конкурсе приняли участие более 600 юных художников. В своих работах они постарались передать силу духа и героизм людей в годы войны, а также бережное отношение к событиям прошлого и гордость за Отечество.

Среди победителей конкурса и учащиеся детской художественной школы № 10 города Мариинска. Дипломом лауреата первой степени награждены Евгения Гончаренко (преподаватель Людмила Викентьевна Торопова) и София Заовражных (преподаватель Анна Владимировна Барисевич). Полина Буденкова отмечена дипломом лауреата второй степени (преподаватель Елизавета Сергеевна Басова). Валерия Савельева (преподаватель Мария Данииловна Самойлова) награждена дипломом первой степени, Яна Храмкова (преподаватель Людмила Викентьевна Торопова) и Милана Шитова (преподаватель Мария Данииловна Самойлова) – дипломом второй степени. Иван Кузьминич (преподаватель Анна Владимировна Барисевич) отмечен дипломом третьей степени.

Ученики Тяжинской детской художественной школы № 13 также вошли в число победителей конкурса. Дипломом лауреата первой степени награждены учащиеся, выполнившие коллективную работу из соломки «Памятник Николаю Масалову»: Карина Чухрова, Раиса Сапегина, Дарья Скресанова, Варвара Исайчикова (преподаватель Наталья Николаевна Емельянова). Диплом лауреата второй степени получила работа «Весна 45-го» выполненная из дерева и пряжи. Авторы: Варвара Зинкевич, Маргарита Горелкина, Ксения Иванова, Ульяна Павленко, Дарина Солодилова, Аделина Терегулова, Виктория Фролова (преподаватель Андрей Сергеевич Кузьмиченко). Дипломом второй степени отмечены Мария Бабич (преподаватель Ольга Анатольевна Окунева), Юлия Лазарева и Мария Стукалина (преподаватель Яна Андреевна Шкодунова).

Фото: Детская художественная школа № 10 города Мариинска