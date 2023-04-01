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Юные представители Росгвардии выступили на областном этапе всероссийского фестиваля - конкурса "Хрустальные звездочки"

 В Кемерове под эгидой Федеральной службы судебных приставов прошел первый этап Всероссийского фестиваля - конкурса «Хрустальные звёздочки». В мероприятии приняли юные таланты из семей правоохранительных органов и других государственных структур.

В отборочном этапе приняли участие более 80 ребят со всего Кузбасса. Среди участников были дети сотрудников и работников вневедомственной охраны Росгвардии из поселка Яшкино и города Междуреченск. Конкурсантам предстояло продемонстрировать свои таланты в вокальном, хореографическом и инструментальном мастерстве.

 В результате конкурсного отбора в номинации «Хореография» в возрасте от 7 до 12 лет лучшим признано выступление Георгия Старых – племянника инженера ПЦО Яшкинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Оксаны Арамелевой.

 Все участники фестиваля были отмечены грамотами и сладкими подарками, а победителям в различных номинациях и возрастных группах теперь предстоит отбор на втором этапе конкурса, который пройдет в Москве.

 «Хрустальные звездочки» - это ежегодный творческий конкурс для детей и подростков. Главная цель конкурса - создание условий для выявления и развития творческих способностей участников, укрепление основ духовно - нравственного единства общества, патриотического воспитания подрастающего поколения на всем пространстве Российской Федерации.

 

Фото: Росгвардия

 

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Кемерово
kuzbassnews.ru
01/04/2023
Культура
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