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Юргинская компания по предоставлению быстрых займов нарушала закон о рекламе

25 сентября Кемеровское УФАС уличило ООО «Экспресс займ+» в распространении незаконной рекламы. Общество размещало в Юрге информацию о предоставлении займов на выносном стенде с нарушениями.

В антимонопольный орган с жалобой на это общество обратилась жительница города. УФАС возбудило дело в отношении компании. В ходе рассмотрения специалисты установили, что в тексте отсутствуют условия о сроке займа, его полной стоимости и годовых процентах.  Кроме того, нет полного указания лица, оказывающего финансовую услугу.

Комиссия решила, что реклама ООО «Экспресс займ+» противоречит требованиям части 7 статьи 5, части 1, пункта 2 части 2, части 3 статьи 28 ФЗ «О рекламе». Обществу предписано устранить нарушения.

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
26/09/2017
Общество
Юрга
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