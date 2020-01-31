Юргинские бойцы Росгвардии стали донорами крови

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В Юрге бойцы Росгвардии выступили добровольцами в благотворительной акции. Сотрудники вневедомственной охраны вместе с другими неравнодушными горожанами сдали кровь для пациентов юргинской городской больницы.
«В таких акциях принимают участие исключительно добровольцы, - сказал командир взвода Юргинского филиала вневедомственной охраны прапорщик Сергей Полтавский, - Коллеги желают помочь горожанам не только при исполнении служебного, но и гражданского долга».
Бойцы кузбасской Росгвардии являются постоянными участниками донорских акций. В прошлом году в них приняли участие около 500 сотрудников и военнослужащих ведомства, которые сдали свыше 200 литров крови для нуждающихся пациентов Кузбасса
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