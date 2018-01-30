Юргинские и новокузнецкие танцоры вернулись с победой чемпионата и первенства СФО

Призерами чемпионата и первенства СФО по танцевальному спорту стали танцоры из Юрги Тимофей Бурковец и Анна Ваганова.
Спортсмены танцевально-спортивного клуба «Созвездие» стали победителями по программе двоеборья (10 танцев) и серебряными призерами по латиноамериканской программе.
В первенстве СФО среди юношей и девушек (14-15 лет) по европейской программе второе место заняла пара Илья Завьялов и Арина Перевозчикова, спортсмены танцевально-спортивного клуба «Сибирский Стиль» Новокузнецка.
30/01/2018
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