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Юргинские росгвардейцы оказали помощь приюту для бездомных животных

    В Юрге начальник юргинского филиала вневедомственной охраны капитан Александр Солянкин и заместитель командира старший сержант Денис Губарев посетили городской пункт временного пребывания бездомных животных.

Стражи правопорядка принесли в приют более 20 килограммов корма для его обитателей. Работницы благотворительной организации поблагодарили росгвардейцев за помощь и рассказали о текущих делах в организации. Кроме этого, сотрудники Росгвардии по традиции навестили пса по кличке «Дед», который охраняет обитателей приюта.

    Юргинские росгвардейцы являются постоянными посетителями юргинского пункта пребывания бездомных животных. Стражи правопорядка регулярно приносят в организацию необходимые для питомцев продукты питания и оказывают другую практическую помощь.

 

 

Общество
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kuzbassnews.ru
25/04/2022
Общество
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