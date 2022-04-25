Юргинские росгвардейцы оказали помощь приюту для бездомных животных

В Юрге начальник юргинского филиала вневедомственной охраны капитан Александр Солянкин и заместитель командира старший сержант Денис Губарев посетили городской пункт временного пребывания бездомных животных.

Стражи правопорядка принесли в приют более 20 килограммов корма для его обитателей. Работницы благотворительной организации поблагодарили росгвардейцев за помощь и рассказали о текущих делах в организации. Кроме этого, сотрудники Росгвардии по традиции навестили пса по кличке «Дед», который охраняет обитателей приюта.

Юргинские росгвардейцы являются постоянными посетителями юргинского пункта пребывания бездомных животных. Стражи правопорядка регулярно приносят в организацию необходимые для питомцев продукты питания и оказывают другую практическую помощь.