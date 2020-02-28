Юргинские росгвардейцы по приметам задержали подозреваемого в краже банковской карты

В вечернее время в Юрге в ходе патрулирования городских улиц экипаж Росгвардии вневедомственной охраны заметил на остановочном павильоне гражданина, внешне похожего на разыскиваемого из ориентировки.

Стражи правопорядка задержали мужчину. Им оказался неоднократно судимый 46-летний местный житель. При проверке личность факт розыска подтвердился. По предварительной информации, мужчина подозревается в краже банковской карты у посетительницы городской поликлиники.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.