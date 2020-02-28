Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Юргинские росгвардейцы по приметам задержали подозреваемого в краже банковской карты

    В вечернее время в Юрге в ходе патрулирования городских улиц экипаж Росгвардии вневедомственной охраны заметил на остановочном павильоне гражданина, внешне похожего на разыскиваемого из ориентировки.

    Стражи правопорядка задержали мужчину. Им оказался неоднократно судимый 46-летний местный житель. При проверке личность факт розыска подтвердился. По предварительной информации, мужчина подозревается в краже банковской карты у посетительницы городской поликлиники.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
28/02/2020
Происшествия
Юрга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Прокуратура запросила 10 лет для сбежавшей в Амстердам новокузнечанки
Представители прокуратуры города Новокузнецка запросили 10 лет лишения свободы и штраф в миллион...
Полицейские подожгли автомобиль и напугали кузбассовцев
Сотрудники правоохранительных органов напугали жителей Гурьевска. 27 февраля жители Гурьевска...
Из-за снега, ветра и метели ожидается ухудшение видимости в Кузбассе
Согласно прогнозу погоды на 27 - 29 февраля, составленному по информации, полученной от...
В кузбасской школе закрыли столовую из-за превышения уровня радона
В школе Яшкинского района приставы приостановили деятельность кухни и столовой. Причиной стало...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus