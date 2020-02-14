Юргинские росгвардейцы почтили память воинов-афганцев

В Юрге личный состав вневедомственной охраны Росгвардии посетил Центральную городскую библиотеку, в которой проходит тематическая выставка, посвящённая Дню вывода советских войск из Афганистана.
Работники учреждения организовали для стражей правопорядка экскурсию, в ходе которой рассказали об участии юргинцев в событиях афганской войны. Росгвардейцы познакомились с архивными фотоматериалами, а также музейными экспонатами, среди которых вещи и элементы обмундирования советских воинов-интернационалистов.
На выставке бойцы Росгвардии узнали про последний бой земляка старшего лейтенанта Андрея Соболева. В 1985 году два мотострелковых отделения под командованием юргинца попали в засаду. Соболев умело организовал оборону, но в ходе боя получил смертельное осколочное ранение. Росгвардейцы почтили память погибшего земляка минутой молчания.
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