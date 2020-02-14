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Юргинские росгвардейцы почтили память воинов-афганцев

    В Юрге личный состав вневедомственной охраны Росгвардии посетил Центральную городскую библиотеку, в которой проходит тематическая выставка, посвящённая Дню вывода советских войск из Афганистана.

         Работники учреждения организовали для стражей правопорядка экскурсию, в ходе которой рассказали об участии юргинцев в событиях афганской войны. Росгвардейцы познакомились с архивными фотоматериалами, а также музейными экспонатами, среди которых вещи и элементы обмундирования советских воинов-интернационалистов.

         На выставке бойцы Росгвардии узнали про последний бой земляка старшего лейтенанта Андрея Соболева. В 1985 году два мотострелковых отделения под командованием юргинца попали в засаду. Соболев  умело организовал оборону, но в ходе боя получил смертельное осколочное ранение. Росгвардейцы почтили память погибшего земляка минутой молчания.

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
14/02/2020
Общество
Юрга
Новости Кузбасса

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