Юргинские росгвардейцы пришли на помощь раненому псу

В Юрге сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны откликнулись на призыв волонтеров городского пункта временного пребывания бездомных кошек и собак.
Сотрудники благотворительной организации обнаружили на улице раненного щенка, которому дали имя Ральф. Голова пса была травмирована, требовалось вмешательство специалистов. Волонтеры обратились к юргинским росгвардейцам, с которыми уже год поддерживают дружескую связь. Экипаж Росгвардии доставил Ральфа в ближайшую ветеринарную клинику, в которой животному была оказана необходимая помощь. Работники приюта поблагодарили отзывчивых росгвардейцев.
Теперь здоровью Ральфа ничего не угрожает. Пес будет находиться под заботой волонтеров, пока ему не подыщут новый дом.
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