Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Юргинские росгвардейцы рассказали об экзаменах для будущих владельцев оружия

    В городе Юрга съемочная группа городского телевидения ЮТРК пронаблюдала за проведением экзамена на право ношения гражданского оружия.

  Сотрудники лицензионно-разрешительного подразделения региональной Росгвардии рассказали журналистам, что каждый желающий приобрести оружие должен сдать экзамен по его безопасному владению, в который входит теоретическая и практическая часть. Росгвардейцы проверяют у будущих владельцев знания правил хранения и ношения оружия, а также административной и уголовной ответственности за неправильное использование. После этого на практической части сотрудники Росгвардии проверяют у граждан навыки стрельбы. В случае успешной сдачи, граждане получают лицензию на оружие сроком до полугода.

    Кроме этого, инспекторы лицензионно-разрешительного подразделения также рассказали журналистам о ежегодной проверке навыков обращения с оружием и спецсредствами сотрудников частных охранных организаций.

    Росгвардейцы напомнили, что за нарушение правил хранения и ношения гражданского оружия владелец может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
24/08/2020
Общество
Юрга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новокузнецкие школьники по-разному оценили коронавирусные каникулы
Из-за пандемии коронавируса многим пришлось отказаться от отдыха в детских лагерях, от других...
Грозы, дожди и град прогнозируют в Кузбассе
По данным Кемеровского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 24...
Начался мониторинг ООПТ «Тишинский» под Новокузнецком
Проект направлен на оценку воздействия промышленных предприятий на ООПТ местного значения "...
В Новокузнецком районе сельчане вышли на ремонт дорог своими силами
Со слов главы поселения, накажут ее заместителя. Вот так, устроивший финансовую блокаду Загорскому...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus