Юргинские росгвардейцы рассказали об экзаменах для будущих владельцев оружия

В городе Юрга съемочная группа городского телевидения ЮТРК пронаблюдала за проведением экзамена на право ношения гражданского оружия.
Сотрудники лицензионно-разрешительного подразделения региональной Росгвардии рассказали журналистам, что каждый желающий приобрести оружие должен сдать экзамен по его безопасному владению, в который входит теоретическая и практическая часть. Росгвардейцы проверяют у будущих владельцев знания правил хранения и ношения оружия, а также административной и уголовной ответственности за неправильное использование. После этого на практической части сотрудники Росгвардии проверяют у граждан навыки стрельбы. В случае успешной сдачи, граждане получают лицензию на оружие сроком до полугода.
Кроме этого, инспекторы лицензионно-разрешительного подразделения также рассказали журналистам о ежегодной проверке навыков обращения с оружием и спецсредствами сотрудников частных охранных организаций.
Росгвардейцы напомнили, что за нарушение правил хранения и ношения гражданского оружия владелец может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.
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